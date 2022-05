Con “Licorice Pizza” chiude il cineforum del Castellani di Azzate

Appuntamento venerdì 6 maggio alle ore 21. “Riempiamo il cinema per quest’ultima proiezione prima dell’estate”

Il cineforum del Castellani di Azzate è giunto all’ultimo film.

La rassegna chiude (per adesso) con Licorice Pizza, tra i film più discussi e apprezzati dell’anno, scritto, girato e fotografato da Paul Thomas Anderson, uno dei maestri americani contemporanei, già autore di film che sono entrati a buon diritto nella storia del cinema: Boogie Nights, Magnolia, Il petroliere, The Master, Il filo nascosto.

Licorice Pizza, ispirato all’adolescenza del futuro produttore di Gary Goetzman, ha i colori, la gioia di vivere e la sfrontatezza giovanile degli anni 70, tutto accompagnato da una playlist musicale indimenticabile. Ma Licorice fotografa anche il mondo in cui il regista è cresciuto, la California del cinema, delle babystar, degli eccessi narcisistici, sullo sfondo delle contestazioni e delle crisi economiche.

«Ci siamo, dopo aver riaperto in punta di piedi e aver ritrovato l’entusiasmo di guardare film in sala siamo arrivati all’ultimo film – dicono gli organizzatori – Riempiamo il cinema per quest’ultima proiezione prima dell’estate»

Venerdì 6 maggio – ore 21

Cinema Castellani, via Acquadro 32 – Azzate