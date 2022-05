Lombardia Ideale in assemblea al Palazzo delle Stelline

Sabato 21 maggio 2022, dalle 9.30 alle 13.00, si terrà a Milano, presso il Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61, l’Assemblea regionale di Lombardia Ideale.

Lombardia Ideale è il movimento civico della coalizione regionale di centrodestra che esprime più di duecento amministratori locali, tra sindaci, consiglieri comunali e provinciali oltre al Consigliere regionale Giacomo Cosentino. Il movimento è nato quattro anni fa dalla lista “Fontana Presidente” e si è sviluppato nelle principali province lombarde, sia aggregando amministratori locali non organici ai partiti sia costruendo le liste legate alla maggior parte dei candidati sindaci dei più grandi capoluoghi.

A seguito della riunione del coordinamento regionale dell’11 febbraio scorso, alla presenza di Matteo Salvini, il movimento è al lavoro per la prosecuzione del proprio percorso che porterà anche alla costruzione della lista del prossimo candidato Governatore.

L’Assemblea regionale sarà un momento di confronto con gli amministratori locali e gli amici del movimento, utile a fare il punto sul lavoro svolto in questi anni e a discutere delle sfide che attendono la nostra Regione.

Saranno centrali nella riunione il tema dell’impegno civico e il ruolo degli amministratori locali, fondamentali nel rapporto diretto con i cittadini in un momento storico difficile per diversi motivi e in una fase critica per la partecipazione alla vita politica, a cominciare dal crescente fenomeno dell’astensionismo elettorale.

L’Assemblea regionale di Lombardia Ideale vedrà la partecipazione di figure istituzionali, esponenti di tutti i partiti del centrodestra, giornalisti e rappresentanti del mondo produttivo e delle associazioni di categoria.

Il programma della giornata prevede due momenti di discussione:

alle ore 10.00 il dibattito dal titolo “Riconquistare la fiducia di imprese e cittadini: il ruolo degli amministratori locali nella lotta all’astensionismo”; interverranno Giacomo Ghilardi (Sindaco Cinisello Balsamo e vicepresidente ANCI Lombardia), Pietro Senaldi, condirettore di Libero Quotidiano, Regina De Albertis (presidente Assimpredil Ance e consigliere delegato Borio Mangiarotti Spa), John Bertazzi (vice presidente Assimpredil Ance e amm.re delegato Costruzioni Immobiliare Srl), Enrico Volpi (Sindaco di Castiglione delle Stiviere e Consigliere provinciale Mantova); moderatore: Fabio Pasini, giornalista, direttore de ilComizio.it.

Alle ore 11.45 la tavola rotonda dal titolo “Piano Lombardia e Olimpiadi Milano-Cortina 2026: le sfide da vincere”; interverranno Attilio Fontana – Presidente Regione Lombardia, Antonio Rossi – sottosegretario allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, Claudia Terzi – assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità di Regione Lombardia e Fabio Rubini, giornalista di Libero Quotidiano.

Durante l’Assemblea e al termine dei lavori sono previsti i saluti di diversi ospiti politici di livello nazionale e regionale.

Ingresso per partecipanti e stampa previo accredito personale da richiedere all’indirizzo mail: info@lombardiaideale.it