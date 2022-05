Marchirolo in Azione candida Emanuele Maria Schipani alla guida del paese

A Marchirolo la nuova tornata elettorale è segnata dalla spaccatura che i è verificata negli ultimi mesi all’interno dell’attuale maggioranza, guidata dal gruppo Marchirolo in Comune.

Un gruppo di consiglieri, tra i quali il vicesindaco Stefano Rametta, ha dato vita ad una nuova lista che si chiama “Marchirolo in Azione” e candida alla guida del paese Emanuele Maria Schipani, attuale consigliere comunale con delega agli affari legali.

Laureato in giurisprudenza, 34 anni, Schipani vive a Marchirolo dall’età di 6 anni, e lavora come istruttore amministrativo nel vicino Comune di Cadegliano Viconago.

«Questi cinque anni da consigliere comunale sono stati un’esperienza molto bella che mi ha fatto appassionare ancora di più alla politica – dice Schipani – Anche se ho potuto toccare in prima persona le difficoltà della macchina amministrativa. Anche per questo se sarà eletto chiederò di essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato elettorale di 5 anni per occuparmi a tempo pieno dell’attività amministrativa».

La cifra che caratterizza il nuovo gruppo è quella della novità, del rapporto diretto con i cittadini e dello sguardo rivolto al futuro: «Quella di Marchirolo in Azione è una squadra dinamica, ben radicata sul territorio di Marchirolo. Un gruppo di persone che vogliono venire incontro ai bisogni delle persone che, con i recenti cambiamenti epocali, sono mutati rapidamente. Crediamo in un rapporto uno ad uno con il cittadino, senza filtri e che abbiamo voglia di guardare nella stessa direzione di tanti cittadini: verso il futuro».

Riguardo alla spaccatura nella maggioranza, il candidato sindaco di Marchirolo in Azione dà una lettura “soft” di quello che è successo a pochi mesi dalla chiamata alle urne: «Più che di spaccatura parlerei di visioni differenti e anche di una mancanza di armonia all’interno del gruppo. Ho grande stima e rispetto per Dino Busti, un amministratore che resta un punto di riferimento per chiunque, ma abbiamo fato u percorso che ci ha portati a voler camminare sulle nostra gambe».

Il programma elettorale della nuova lista guarda in particolare al centro del paese: «I programmi bene o male si assomigliano – dice Schipani – E’ inevitabile perché le problematiche del paese le conosciamo tutti. Nel nostro gruppo ci sono persone che vivono quotidianamente il centro storico, che è il cuore del paese, e abbiamo in programma una forte rivisitazione e riqualificazione del nucleo centrale, partendo da piazza Borasio, anche per dare risposte ai problemi dei cittadini che ci vivono, a partire dalla questione parcheggi. Il centro va recuperato: c’è via Roma che è tutta in vendita. Fino alla metà degli anni ’90 c’erano 20-25 negozi, poi la progressiva desertificazione. Ora tutto si è spostato verso la statale. Nessuna amministrazione è mai riuscita a riportare qui delle attività, ma speriamo di riuscirci portando a casa qualche bando per il commercio ».

Anche per Marchirolo in Azione, un punto importante sono le politiche giovanili: «Servono spazi di aggregazione, i ragazzi non sanno dove andare. Abbiamo il teatro dei Camilliani, sarebbe il caso di valorizzarlo creando qualcosa per loro, uno spazio di incontro, proiezioni di film, anche piccole iniziative ma che accendano una scintilla per i nostri ragazzi».

