Da Marnate a Castelseprio: una stretta di mano che abbraccia tutta la valle Olona

È nata una nuova collaborazione sul territorio, sull’onda del desiderio di guardare intorno e sfruttare tutto il bello che c’è nell’associazionismo.

Gli Amici della Ferrovia della Valmorea, che da un anno ha sede a Marnate – oltre a conservare una parte espositiva a Castiglione Olona – e l’Associazione del Seprio – anima di tante iniziative del paesino di Castelseprio – sono pronti a dar vita “a quattro mani” a feste ed eventi che animeranno la valle Olona.

I due presidenti, Nicola Ferrari e Davide Fogliano, raccontano com’è andata: «Ci siamo conosciuti grazie ad amici in comune e, una volta ritrovatici allo stesso tavolo, abbiamo iniziato a parlare delle nostre associazioni. È nata una vera e propria curiosità reciproca sulle attività dell’altro gruppo e da una chiacchiera all’altra, condividendo progetti e idee, si è pensato di fare qualcosa insieme» spiega Ferrari degli Amici della Ferrovia della Valmorea.

I presidenti e alcuni consiglieri si ritrovano insieme, entusiasti della collaborazione nata fra i due gruppi

«Siamo tutti un po’ bambini e il treno ci appassiona, per il fascino del passato che si porta dietro. Inoltre l’entusiasmo degli Amici della Ferrovia della Valmorea sul ritorno del collegamento ferroviario in valle Olona è contagioso» continua Fogliano.

«Ciò che fa l’Associazione del Seprio con l’organizzazione dei mercatini e le attività per i bambini è davvero lodevole» aggiunge il presidente degli Amici della Ferrovia della Valmorea.

Treni e mercatini, bambini e attività culturali: questa nuova collaborazione non potrà che giovare al territorio, pronto a sfruttare l’entusiasmo di questi gruppi che, invece di limitarsi a guardare nel loro orticello, si aprono a nuovi obiettivi e traguardi innovativi.

In attesa di conoscere ciò che nascerà da questa nuova amicizia, la valle Olona non può che sorridere fiduciosa, in attesa di feste, incontri, iniziative.