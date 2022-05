“Mettiamoci sulla buona strada”: a Luino centinaia di studenti a scuola di sicurezza stradale

“Mettiamoci sulla buona strada” e “la strada sicura” sono gli slogan che hanno accompagnato il progetto di educazione stradale cui hanno partecipato gli alunni delle classi prime, terze e quinte di scuola primaria dei 4 plessi luinesi dell’istituto comprensivo oltre che di Maria Ausiliatrice. Durante la primavera, infatti, si sono svolti incontri didattici e di approfondimento sui temi della sicurezza stradale e sulle regole che in strada è doveroso e obbligatorio osservare.

Le lezioni sono state tenute dagli operatori della polizia locale del comune di Luino. Nella mattinata di venerdì 27 maggio, presso il parco Margorabbia, si è tenuta la giornata finale del progetto, cui hanno partecipato i soli alunni delle classi quinte. Questo momento è stato pensato solo per le classi quinte perché questi ragazzi si apprestano a fare un salto significativo nella loro vita scolastica e saranno sempre più fruitori attivi della strada, a piedi, in bicicletta ma anche in auto, condotti dai propri genitori.

Gli alunni hanno avuto modo di incontrare e conoscere gli operatori che sulla strada ci lavorano e prestano il proprio servizio. Tutti hanno risposto prontamente alla richiesta dell’amministrazione comunale luinese e hanno così permesso ai giovani alunni di vedere dal vivo strumenti, mezzi operativi e divise: vigili del fuoco, polizia locale, operatori del soccorso sanitario (croce rossa comitato di Luino, Sos Tre Valli, Padana Emergenza), guardia di finanza, polizia stradale e di frontiera, protezione civile (Squadra antincendio boschivo di Luino), carabinieri.

I ragazzi hanno ricevuto dal Comune di Luino l’omaggio della pettorina rifrangente e della patentina personalizzata. La Comandante Ippoliti si è detta soddisfatta e ha tenuto a ringraziare i propri operatori che hanno mostrato professionalità e dedizione. La consapevolezza dell’importanza di tali iniziative è condivisa con l’assessore alla Polizia Locale Ivan Martinelli perchè solo coinvolgendo e responsabilizzando i più giovani, si possono ottenere significativi risultati nel contrasto all’incidenza delle vittime sulla strada.

Questa iniziativa, insieme alla collaborazione avviata lo scorso mese di marzo con la Fondazione Michele Scarponi, mostra l’impegno dell’amministrazione verso i temi della sicurezza stradale, della tutela della vita e della mobilità sostenibile. Martinelli e Ippoliti ringraziano sentitamente tutti gli operatori intervenuti, gli insegnanti, i giovani alunni e i genitori che sapranno cogliere l’occasione per continuare in famiglia il dialogo con i propri figli sul tema della sicurezza.