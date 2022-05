“Mi hanno rubato il monopattino parcheggiato in via Sacco”

Il giorno 4 maggio, tra le ore 14:30 e le 19 è stato rubato il mio monopattino personale parcheggiato nello spazio apposito all’ingresso di Via Sacco del Comune di Varese.

Chiedo gentilmente di pubblicare una foto dello stesso, facilmente riconoscibile rispetto agli altri data la fantasia (allego foto). Questa mattina mi sono recata in questura per esporre denuncia e spero vivamente che venga individuato il responsabile visto che è, o almeno dovrebbe essere, un’area videosorvegliata del Comune.

Ho sempre cercato di parcheggiarlo in luoghi dotati di telecamere ma a quanto pare bisogna avere paura anche alla luce del sole in un luogo dove la tutela dovrebbe essere garantita! Ringrazio per l’attenzione.

Roxana