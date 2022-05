Non sai come rispondere? Tranquillo, te lo suggerisce WhatsApp

Quante volte vi è capitato di ricevere messaggi ai quali non sapevate come reagire?

Per mettere fine a questo disagio e per portare una ventata di novità all’applicazione, Mark Zuckerberg ha deciso di omologare l’app al sistema di Facebook che permette di aggiungere alcune emoji che consentono di aggiungere una reaction al singolo messaggio.

Felice, triste, stupito, divertito: basta tenere premuto sul messaggio al quale volete rispondere e scegliere l’emoticon che più vi rispecchia in quel momento.

La novità è entrata subito nella routine dell’App di messaggistica e i suoi iscritti, soprattutto tra quelli più giovani, che hanno da subito cominciato ad utilizzarla con nonchalance, come se fosse sempre esistita, creando però un’iniziale confusione per tutte quelle persone non avvezze all’utilizzo degli altri social network del famoso magnate americano. In molti, ora, si chiedono se si tratta di innovazione o se questo si rivelerà solo l’ennesimo aggiornamento senza nessun sostanziale miglioramento utile.