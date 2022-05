A Oggiona Santo Stefano i “Racconti del cammino”

L’appuntamento è per sabato 21 maggio alle 20,30 nella sala Ghiringhelli delle ex scuderie di Villa Colombo. Si parlerà di cammino, benessere e racconto

Camminare invoglia a raccontarsi in prima persona, sui social o con un taccuino in tasca e abbinare la scrittura ai luoghi visitati è spesso un modo per gustarseli di più, cogliendone l’intima essenza per poi condividerla con altri. Ma è anche, quasi sempre, un momento di intima sincerità con se stessi.

Sabato 21 maggio ad Oggiona Santo Stefano si parlerà proprio di questo nella conferenza intitolata “Racconti del cammino”, organizzata dalla Pro loco nell’ambito del progetto “Salute e benessere”. Interverranno Domenico Luciotti, Piero Colombo e Arturo Zago. Coordina l’incontro la dottoressa Lara Scandroglio.

L’appuntamento è per le 20,30 in Sala Ghiringhelli alle ex scuderia di Villa Colombo, in via San Giovanni Bosco 1.

Ingresso libero.

