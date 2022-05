Operaio violenta una barista di 19 anni, il Comune di Arconate sospende l’appalto alla ditta

Venerdì mattina (13 maggio) un operaio di 47 anni, dipendente di un’impresa privata impegnata in alcuni lavori dati in appalto dal Comune di Arconate, è stato denunciato per aver molestato pesantemente una barista di 19 anni che lavora in un locale del paese. L’uomo, dopo averla molestata al bar con apprezzamenti pesanti, l’avrebbe anche seguita per strada a fine turno.

La giovane, infatti, si è trovata l’uomo alle calcagna e nonostante abbia accelerato il passo per raggiungere la propria abitazione sarebbe stata raggiunta, bloccata e aggredita sessualmente dall’operaio che ha cercato di baciarla. Lei si sarebbe divincolata e sarebbe riuscita a telefonare a suo padre, chiedendo aiuto. Quando il padre l’ha raggiunta ha trovato anche l’operaio che avrebbe cercato di aggredire anche se non ci sono conferme da parte dei Carabinieri, intervenuti poco dopo.

L’episodio ha suscitato grande sdegno in paese, al punto che la stessa amministrazione ha deciso di sospendere l’appalto alla ditta, decisione comunicata con un post sulla propria pagina facebook.