Ospedale di Varese, riaperto il varco carraio di via Tamagno

Da questo pomeriggio il varco di accesso all’Ospedale di via Tamagno è stato riaperto, dalle ore 7 alle ore 19, sia per i pedoni, sia per i veicoli. Si tratta di una decisione adottata allo scopo di agevolare il più possibile l’accesso all’Ospedale e di ridurre al contempo il traffico che insiste sull’area di largo Flaiano, in concomitanza con i lavori previsti dal Comune. Anche all’interno del perimetro ospedaliero sono in fase di avvio importanti interventi strutturali, con l’apertura di un cantiere in un’ampia area proprio nelle vicinanze dell’ingresso di via Tamagno. Lo stesso passo carraio sarà utilizzato anche dai mezzi della ditta incaricata di procedere con il lavori. Ci si scusa per il disagio e si confida nella collaborazione di tutti.