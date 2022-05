Pellicini sul cantiere di via Don Folli a Luino: “Preoccupati per la situazione di stallo”

«Siamo molto preoccupati per la situazione di stallo del cantiere di via Don Folli a Luino. A mia domanda, l’Assessore Francesca Porfiri in consiglio comunale rispondeva che i lavori si sarebbero conclusi al 7 maggio. Oggi, invece, siamo ancora molto lontani dalla fine» .

Esordisce così il consigliere di minoranza Andrea Pellicini rispetto al cantiere iniziato lo scorso 7 marzo all’intersezione tra viale Dante e via Don Folli per rendere più efficiente e moderno il sistema fognario luinese. Un intervento che nelle ultime due settimane sembra essere al centro del dibattito cittadino, soprattutto per il disagio che sta creando a commercianti e residenti della zona. E anche se pochi giorni fa, per limitare il più possibile problemi legati alla circolazione, è stata riaperta parzialmente la corsia che collega via Don Folli all’ospedale, i disagi sembrano sussistere.

«Il cantiere è fermo. Nessuno sta lavorando – ha continuano Pellicini – Coloro che gestiscono attività commerciali sul posto sono sconcertati, non solo dal grave ritardo delle opere, ma dalla assoluta assenza di comunicazioni da parte del Comune. Dovremo attendere il prossimo consiglio comunale per avere dei ragguagli?».