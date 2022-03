A Luino chiude per 2 mesi la strada tra viale Dante e via don Folli causa lavori sulla rete fognaria

Inizia, dopo i lavori di piazza Libertà per la realizzazione della vasca di prima pioggia, il primo cantiere per riqualificare le condotte fognarie di Luino.

I tecnici di Alfa srl, società a cui sono stati assegnati i lavori, interverranno, a partire da lunedì 7 marzo, sulla rete fognaria di Viale Dante per apportare migliorie e rendere più efficiente il sistema.

Da lunedì 7 marzo, fino al 30 aprile, sarà dunque chiusa l’intersezione tra viale Dante e via don Folli e qui vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento dei lavori.

Inoltre, i mezzi di altezza complessiva superiore a 3,80 metri, si legge ancora dall’ordinanza, non potranno accedere al ponte situato alle porte della città. Visto il blocco della circolazione lungo via Don Folli, non potranno impiegare come strada alternativa viale Dante causa la presenza del ponte della ferrovia situato ad una altezza inferiore. Allo stesso modo, questi mezzi, provenienti dalla statale 394 e diretti a Luino, dovranno obbligatoriamente passare da Germignaga.

«Piccoli e grandi disagi per cui chiediamo pazienza ai luinesi ma che serviranno per rendere più efficiente e moderno il nostro sistema fognario. I nostri figli e il nostro lago ringrazieranno», commenta l’assessore Ivan Martinelli.