Raccolta differenziata a Varese, le modalità di esposizione rifiuti

L’amministrazione comunale di Varese invita tutti i cittadini a porre attenzione ai nuovi calendari settimanali della raccolta differenziata, contenuti nel libretto ricevuto a casa o sul sito internet, nei quali viene indicato il giorno della raccolta per ogni frazione, ad esempio il potenziamento della raccolta di plastica e carta che è passata da quindicinale a settimanale.

Nel manuale e sul sito sono indicati anche gli orari di esposizione, che vanno dalle ore 20.00 del giorno antecedente la raccolta alle ore 4.00 del giorno di raccolta, mentre per il vetro va dalle ore 6.00 alle ore 11.00 del giorno indicato sul calendario. La stessa modalità vale anche per le utenze non domestiche, che potranno esporre sacchi e contenitori dal giorno antecedente, dopo la chiusura dell’attività, fino alle ore 4.00 del giorno stesso di raccolta.

Tutti i dettagli su stradario, calendari e modalità di raccolta sono al link: https://www.varesepulita.it/news-dettaglio.php?id=6