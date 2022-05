“Reflection” in sala Ratti a Legnano per la Amnesty International

“Reflection”. È il film di Valentyn Vasyanovych che sarà proiettato in occasione della serata speciale Amnesty International in Sala Ratti a Legnano. L’appuntamento è per giovedì 19 maggio alle 21.00 al Cineforum Pensotti Bruni: l’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione di Amnesty Legnano e Rotary Alto Milanese e Ticino Olona.

Attraverso la potenzia del linguaggio cinematografico, il regista ucraino Vasjanovyč sta dando voce al conflitto in Donbass, che per tanti anni non ne ha avuta alcuna; salvo poi portarci alla cronaca dei nostri giorni in Ucraina.

«Questa serata ha l’obiettivo di approfondire quale sia l’enorme impatto della guerra sui diritti umani delle popolazioni che ne sono tragicamente coinvolte e di aprire un dialogo e un confronto con il pubblico – spiegano dal Cineforum -. In questa occasione i partecipanti potranno aderire alla raccolta firme di Amnesty

per chiedere la tutela dei diritti dei civili in Ucraina».

“Reflection”

Quinto lungometraggio del regista ucraino, presentato a Venezia in concorso nel 2021, arriva come una conferma di una voce ben definita e riconoscibile, capace di entrare in contatto con la realtà e la storia contemporanea in termini visivi e anche concettuali. Il segreto e il messaggio del film sta nel titolo, “reflection”, cioè riflesso, parola dalla quale nascono le immagini del film.

