“Remare a scuola”: oltre 800 ragazzi coinvolti dalla Canottieri Luino

I numeri del progetto federale “Remare a scuola” mettono in luce il grande impegno profuso in questi anni dalla Canottieri Luino per quanto riguarda l’attenzione ai giovani e giovanissimi, anche a coloro che solitamente non svolgono attività di canottaggio.

La società del Lago Maggiore ha infatti coinvolto ben 845 ragazze e ragazzi ed è il secondo club in Italia dopo il Circolo Canottieri Aniene di Roma per numero di giovani inseriti nel progetto che ha visto una ripartenza parziale dopo l’interruzione causata dalla pandemia nel 2020. La Federcanottaggio e le società si augurano di tornare a pieno regime a partire dal prossimo anno scolastico, 2022-23.

La Canottieri Luino ha interessato gli studenti di diversi istituti e in particolare la “Bernardino Luini” di Luino, la “Leonardo Da Vinci” di Maccagno, la “Giovanni Bonomi” di Dumenza, la “Alessandro Manzoni” di Lavena Ponte Tresa, la “Domenico Zuretti” di Mesenzana e la “Giovanni XXIII” di Marchirolo.

Sabato 21 maggio la Canottieri Luino ha celebrato la conclusione del progetto invitando gli studenti presso la propria sede per i festeggiamenti con la premiazione delle ragazze medagliate (nelle categorie allieve e pararowing femminile) in campo nazionale e una prova in barca alla presenza anche delle professoresse Francesca Cappai di Luino e Santina Tavino di Maccagno.

Sempre in ambito scolastico anche nel 2022 la Canottieri Luino ha ripetuto l’esperienza iniziata lo scorso anno ospitando due classi del liceo sportivo Stein di Gavirate per un’uscita in coastal rowing. Un’opportunità unica per vivere il lago, apprezzarne le bellezze naturalistiche attraverso percorsi suggestivi: un’esperienza che mercoledì scorso ha coinvolto quasi trenta alunni e che sarà riproposta per un altro gruppo il prossimo giovedì 26 maggio.