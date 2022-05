Il rubamamme: alla Carducci il regalo per la Festa della mamma è un racconto originale

Anche quest’anno i genitori della primaria Carducci (IC Varese 5 Dante) hanno scelto di celebrare la Festa della mamma in maniera speciale, regalando agli alunni un breve racconto originale: “Il rubamamme”, pubblicato sul blog dell’associazione sabato sera, alla vigilia dell’8 maggio, Festa della mamma 2022.

Gli alunni più attenti, e soprattutto quelli che frequentano da un po’ la scuola, riconosceranno tra i personaggi Carlotta, già protagonista della favola proposta lo scorso anno e intitolata Stella stellina.

Ma “Il rubabamamme” è un’altra storia, e comincia così:

La prima timida luce del sole faceva capolino dietro le tende della finestra quando Carlotta si svegliò all’improvviso e si tirò su a sedere sul letto: forse non era un incubo quello che aveva appena fatto ma doveva esserci andata molto vicino.

In più era convinta di aver sentito un rumore, forse quello della porta di casa che si chiudeva.

Saltò giù dal letto e quasi inciampò nel libro che si trovava ancora aperto per terra: era quello che stava leggendo la sera prima, forse era un po’ troppo avventuroso e le aveva procurato sonni agitati.

La casa era ancora immersa nel silenzio e nella penombra del mattino, sgattaiolò nella camera dei suoi genitori ma mentre vedeva distintamente la sagoma del papà che dormiva nel lettone il lato che era della mamma era vuoto: lei non c’era!

Forse era in bagno, no il bagno era deserto! Forse si trovava in cucina, no in cucina non c’era nessuno! In breve la cercò in tutta la casa ma non la trovò, la mamma non c’era proprio…

Stava cominciando a preoccuparsi e si domandava dove potesse essere, quel giorno era domenica e non poteva essere uscita per il lavoro: la domenica non si andava né a scuola né al lavoro! E comunque non a quell’ora.

All’improvviso ebbe un sussulto e spalancò gli occhi, scese dal divano della sala dove era sprofondata per riflettere meglio e corse di nuovo in camera sua, recuperò il libro che si trovava aperto per terra e con le mani lo chiuse in un colpo, non preoccupandosi che il rumore avrebbe potuto svegliare il papà.

Sulla copertina spessa e rigida si trovava un grosso cuore rosso trafitto da una spada… La storia prosegue a questo link