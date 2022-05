Senzatetto all’ospedale di Tradate: “Problema noto, telecamere e controlli per arginare il fenomeno”

Dopo la denuncia di un’addetta alle pulizie aggredita da una senzatetto all’ospedale di Tradate e le lettere dei dipendenti che da tempo chiedono interventi per arginare il fenomeno, la direzione di Asst Sette Laghi con una nota spiega cosa è stato fatto e quali sono i provvedimenti presi.

La Direzione di ASST Sette Laghi ha ben presente la problematica, rispetto alla quale da tempo si è attivata mettendo in campo interventi che vanno ben oltre quello che compete ad un ente preposto ad erogare prestazioni e servizi sanitari e sociosanitari.

In particolare, delle videocamere sono state installate in diversi punti dell’Ospedale, ma soprattutto la Direzione Amministrativa aziendale ha dato disposizioni molto rigide al personale sulla necessità di chiudere le porte di accesso ai servizi alla fine del turno pomeridiano e ha richiesto alla portineria di intensificare la vigilanza soprattutto di sera e di notte precludendo per quanto possibile l’accesso ai non autorizzati.

È stato inoltre affidato – proprio perché consapevoli dell’estensione del fenomeno – un incarico ad hoc ad un operatore assegnato alla struttura Sicurezza Prevenzione e Protezione per potenziare i controlli e la collaborazione con le forze dell’ordine. Queste ultime, in particolare, ogniqualvolta giunge una segnalazione vengono prontamente chiamate ad intervenire presso l’Ospedale, dimostrando sempre grande disponibilità. Nelle prime ore della mattinata, in particolare, accogliendo una richiesta rivolta alle autorità comunali da parte della stessa ASST Sette Laghi, la Polizia locale passa a controllare quotidianamente, agendo come deterrente.

Questi interventi hanno comportato un iniziale miglioramento della situazione, anche se negli ultimi giorni sembra riproporsi il problema, rispetto al quale l’Ospedale va tutelato.

Fondamentale, per contrastare il fenomeno, resta la collaborazione delle istituzioni competenti in materia di sicurezza.