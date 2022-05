Addetta alle pulizie aggredita all’ospedale di Tradate

Aggredita all’ingresso del monoblocco dell’ospedale di Tradate da una sconosciuta, con pugni in testa e ai fianchi. È accaduto il giorno dopo Pasquetta al Galmarini: vittima dell’aggressione una donna addetta alle pulizie che ha riportato ferite per fortuna non gravi.

Responsabile dell’aggressione una donna che si era fermata a dormire nei corridoi dell’ospedale come accade ormai da mesi e come è stato più volte segnalato dai dipendenti dell’ospedale. Si tratta per lo più di senzatetto, a volte tossicodipendenti che passano la notte, e gran parte della giornata, negli angoli più nascosti del nosocomio. In passato la Asst Sette Laghi era intervenuta per cercare di risolvere la situazione e aveva dato incarico ad un dipendente di perlustrare il corridoio adiacente al bar e alla mensa, utilizzati come dormitorio dai clochard. Ma evidentemente non è bastato.

Tempo fa un gruppo di dipendenti aveva scritto una lettera per segnalare la “situazione decadente del presidio e il problema di sicurezza per quanti di noi, principalmente donne, che devono accedere ai nuovi spogliatoi predisposti nelle vicinanze di tale corridoio, in un padiglione che dal pomeriggio rimane isolato e senza nessun servizio aperto”.

E quello che temevano si è verificato, un’aggressione senza motivo attorno alle 6 del mattino: l’addetta aveva appena preso servizio quando è stata avvicinata dalla donna che senza alcun preavviso, l’ha presa a pugni buttandole a terra gli occhiali e prendendoli a calci. I colleghi hanno chiesto l’intervento dei carabinieri e la donna aggredita ha sporto denuncia.

Nella lettera i dipendenti chiedevano che si trovasse al più presto una soluzione: “Ciò che vogliamo è un servizio di vigilanza, almeno notturno, che possa intervenire in tale situazione”. Servizio di sorveglianza che a questo punto pare abbastanza urgente.