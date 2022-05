Servizi parascolastici gratuiti per i bambini ucraini: il Comune approva la variazione di bilancio

È stata approvata la variazione di bilancio che prevede la gratuità dei servizi parascolastici a favore delle famiglie ucraine in fuga dalla guerra. I servizi di prescuola, doposcuola e mensa scolastica saranno gratuiti per i bambini iscritti nelle scuole dell’infanzia e primarie cittadine, sia comunali sia paritarie.

«Una misura straordinaria a sostegno diretto delle famiglie in fuga dall’Ucraina – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – un sistema dell’accoglienza che punta a dare supporto e favorire l’inserimento nelle nostre scuole di bambini che hanno già dovuto affrontare il dramma della guerra».

«In questi mesi abbiamo accolto nelle scuole della città molti bambini e bambine ucraine – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – poter dare un sostegno concreto alle famiglie è un segnale forte del sistema dell’accoglienza che consente di favorire il più possibile l’inserimento degli alunni nella comunità scolastica».

«Ringrazio per aver accolto il mio spunto presentato in occasione dello scorso Consiglio comunale sul bilancio – dichiara Helin Yildiz, consigliera delegata alla Multiculturalità e rapporti con le comunità straniere – Un sostegno importante per tutte le famiglie ucraine in questo momento drammatico».