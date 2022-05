Silvio Pezzotta nuovo presidente della Polisportiva Sommese

A seguito della tragedia occorsa lo scorso mese di marzo, con l’improvvisa scomparsa di Antonio Pitrelli, la Polisportiva Sommese si è trovata in un momento di spaesamento e difficoltà, e con la necessità a breve di individuare al più presto il nuovo presidente. Allo scadere dei 3 mesi l’assemblea generale di tutte le società affiliate ha votato all’unanimità il cavalier Silvio Pezzotta come nuovo presidente.

Silvio Pezzotta volto noto dello sport sommese, da sempre impegnato nella promozione delle attività sportive soprattutto per i giovani, è già presidente del Velo Club Sommese organizzatore di molti eventi da ultimo il trofeo Secondo Mona dello scorso 8 maggio.

«Oltre ad essere uno dei soci fondatori della polisportiva – commenta Silvio Pezzotta – sono fra i promotori della necessità di un’unione fra le diverse realtà sportive presenti sul territorio, per fare squadra e dare maggior valore alle nostre proposte. Il primo obbiettivo è quello di individuare alcune proposte interessanti per il prossimo autunno in modo da coinvolgere le scuole in cui è fondamentale che le società sportive entrino in contatto con i giovani. Nonostante la pandemia siamo riusciti a organizzare qualche evento anche in questi primi mesi del 2022, ma con il nuovo anno scolastico speriamo davvero di riprendere appieno con le iniziative».

Soddisfazione espressa anche da parte dell’amministrazione comunale per la nuova nomina di Pezzotta, nelle parole dell’assessore allo Sport, Edoardo Piantanida Chiesa. «Siamo ancora afflitti per l’improvvisa perdita di Pitrelli – afferma l’Assessore – un uomo che ha dato tanto alla nostra comunità ma accogliamo con grande entusiasmo la nomina del cavalier Pezzotta, un uomo di sport e una presenza costante e rassicurante per la comunità sportiva Sommese. Sono certo che saprà proseguire sulle orme tracciate da Pitrelli per assicurare alla nostra comunità la migliore ripresa delle attività sportive che speriamo dal prossimo autunno possa riprendere alla grande. La collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Polisportiva continuerà sempre più proficua».