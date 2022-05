Torna “Fiabe a Bizzozero” e protagonisti sono gli elfi di Varese

Quello che è stato presentato giovedì 26 maggio nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense a Varese è stato il tredicesimo volume dell’ormai tradizionale progetto “Fiabe a Bizzozero“: un libro realizzato ogni anno dai piccoli studenti delle scuole del rione varesino.

L’esperienza quest’anno ha coinvolto i bambini della classe quinta dell’anno scolastico 2021-22 della scuola primaria Giuseppe Garibaldi, che a Bizzozero hanno ambientato quattro avventure di fantasia, raccolte in un libro a colori che è stato presentato a Palazzo Estense – e consegnato solennemente ai giovani autori – dal vicesindaco di Varese Ivana Perusin, dall’Assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio e dal presidente del Circolobizzozero Raffaele Coppola.

Un progetto che ormai da anni coinvolge tutti i ragazzini in un opera di creatività ma anche un’occasione per conoscere meglio quello che una volta era il Comune di Bizzozero, oggi frazionato nei quartieri varesini delle Bustecche, di San Carlo, di Santo Stefano e del centro storico.

Un’evoluzione urbanistica e sociale che i bizzozeresi più giovani o di più recente acquisizione, spesso non conoscono: ed è con questo scopo che il CircoloBizzozero si è fatto carico ogni anno di “trovare una scusa” con i piccoli studenti per fare conoscere meglio il rione e mantenere il senso di comunità che tanto forte è ancora a Bizzozero. Questa scusa è il progetto denominato “Fiabe a Bizzozero”, che dal 2013 propone ai bambini delle scuole primarie del rione di “riappropriarsi” del loro territorio e della loro storia, visitandone i monumenti, le vie, gli spazi, ambientandovi racconti storici o di fantasia, e ritraendoli nei disegni che tali racconti illustrano, allo scopo non solo di conoscere meglio il territorio, ma di istaurare con esso un legame affettivo, che possa portarli a divenire in futuro dei bizzozeresi adulti più consapevoli e più impegnati a favore della loro comunità.

Quest’anno le storie dei piccoli studenti hanno visto come principali protagonisti gli elfi, e per questo il volume è stato intitolato “Le storie degli elfi di Bizzozero” e la copertina del libro ritrae lo storico lavatoio di Santa Maria Maddalena a San Carlo: a realizzarla il piccolo Francesco Sardella.

Dopo la distribuzione ai piccoli autori, entro il 27 maggio il volume, nella sua versione pdf, potrà essere scaricato in versione digitale a questo link, mentre per parenti, amici e curiosi, è possibile prenotare ulteriori copie cartacee al negozio Bubusette, in piazza sant’Evasio, con costo di copertura delle spese di 5 euro.