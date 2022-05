A Varese inaugurato un nuovo defibrillatore alla presenza del prefetto Salvatore Pasquariello

È stato inaugurato nella mattina di sabato 21 maggio il nuovo defibrillatore semiautomatico donato alla città di Varese.

L’importante strumento salvavita è stato posizionato all’esterno della sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi 9. È frutto di una donazione ad opera dell’associazione “Orgoglio Varese”, progetto nato per sostenere lo sport del territorio partendo dalla principale realtà sportiva, la Pallacanestro Varese.