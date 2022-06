Il primo lungo weekend di festa sarà quello del 16.17.18.19 giugno. La sagra si terrà come sempre nel parchetto presso la Chiesetta di Santa Caterina a Buguggiate

Torna la festa di Erbamolle. Il nuovo comitato dell’associazione Santa Caterina riparte come aveva annunciato il suo presidente Giuseppe Di Vita.

Non una lunga festa, come quelle di un tempo, ma solo qualche weekend. Il primo sarà quello del 16.17.18.19 giugno. La festa si terrà come sempre nel parchetto presso la Chiesetta di Santa Caterina a Buguggiate.

Domenica 19 in collaborazione con il Gruppo Genitori della Scuola dell’ Infanzia di Azzate si farà la “Festa delle Pulcette”. Attivo un ricco stand gastronomico: domenica 19 pranzo e cena.