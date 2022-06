65 Vespe sulla linea di partenza a Comabbio per il Trofeo dei laghi

Tutto è pronto per il via al Trofeo dei laghi. 65 piloti insieme alle loro Vespe sono arrivati a Comabbio nella mattina di sabato 25 giugno per prendere parte alla terza tappa del Campionato di regolarità lombardo. La gara organizzata dal Vespa club tre laghi vedrà i vespisti cimentarsi prima in una prova cronometrata, per poi lanciarsi in un tour di 52 chilometri, che toccherà i laghi di Comabbio, Monate e Varese.

È la prima volta che un campionato di respiro regionale fa tappa in provincia di Varese. Una soddisfazione per gli organizzatori, contenti anche per il buon livello di partecipazione.

«La gara di oggi – spiega infatti Moreno Curaggi, presidente del Vespa club tre laghi – è la terza delle cinque tappe del Campionato di regolarità lombardo: una competizione importante che per la prima volta arriva in provincia di Varese. La risposta dei piloti è stata ottima. Abbiamo 65 partecipanti, tra cui anche alcuni open arrivati da Emilia Romagna, Piemonte e Liguria».