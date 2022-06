Verso la balneabilità, una mattina di controlli ai fondali del Lago di Varese

Parte una serie di controlli della sicurezza di acqua e riva del lago di Varese in vista dell’avvio della balneazione a partire dal 2 luglio. Questa mattina, e per i prossimi tre weekend, i sommozzatori della Protezione Civile sono impegnati nelle attività di controllo del tratto di lago della Schiranna, ispezionando il fondale nella zona del parco Zanzi e tutto intorno alla Canottieri, per un tratto compreso tra la riva e i 50 metri circa. Oltre a questo verrà utilizzata una telecamera filoguidata. L’obiettivo è verificare la sicurezza di tutto il fondale e rimuovere eventuali oggetti lasciati nel corso del tempo.

“Nel rispetto degli impegni presi in occasione dell’incontro dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, abbiamo avviato oggi i controlli del fondale che sono essenziali per verificare la sicurezza del lago – spiega il sindaco Davide Galimberti – in vista dell’avvio della balneazione prevista per il 2 luglio”. “Un’attività di controllo e prevenzione grazie alla collaborazione con il Gruppo sommozzatori della Protezione Civile – spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano – anche in relazione alle attività di sicurezza per i prossimi Campionati Mondiali di canottaggio”.