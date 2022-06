Capitan Vanetti resta con i Mastini

Conferma importante per ila squadra di hockey su ghiaccio dei Mastini: il capitano Andrea Vanetti prolunga di un anno il suo sodalizio in giallonero. L’attaccante di 31 anni è un simbolo di questa squadra, un giocatore sul quale i compagni fanno affidamento, sempre presente e uomo spogliatoio. Sa farsi voler bene dai tifosi con i quali si è instaurato un feeling particolare e si è sempre messo a disposizione degli allenatori, anche quando gli è stato chiesto un “lavoro più sporco” in pista che lo ha portato ad essere un po’ meno presente in zona gol, ma perno centrale in altre situazioni di gioco.

Vanetti si appresta dunque a vivere la sua quinta stagione consecutiva con la maglia di Varese, la terza da capitano, ruolo del quale ne è sempre andato fiero anche quando le cose non andavano bene. Andrea Vanetti ha sempre parlato della “chiusura di un cerchio”, sapendo che un giorno sarebbe tornato a Varese, dove aveva iniziato a pattinare fin da piccolo. Ha sempre sperato di poter tornare a giocare in un Palalbani rinnovato e davanti a un pubblico importante ed è anche per questo che ha deciso di rimanere in giallonero.

«Non riesco ancora a vedermi lontano dal ghiaccio in un futuro lontano e nemmeno ci penso – commenta Vanetti -. Non vedo l’ora di iniziare, anche già domani se fosse possibile. Quando la finestra della carriera inizia a restringersi, non riesci a vedere più in là di un anno per volta perché le variabili che possono influire sul rendimento e sulle decisioni sono diverse. Quello che posso dire è che per questa nuova stagione le condizioni intorno alla squadra e società ci sono. Ringraziando comunque la società precedente per quello che ha fatto per i Mastini e senza nulla togliere loro, il progetto che mi è stato presentato in questi giorni come HCMV Varese Hockey appare ottimale. Ho visto persone con le idee chiare e con l’intento di creare le situazioni migliori per tutti. Ecco perché ritengo ci siano le premesse per fare una stagione bellissima».