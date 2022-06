A Capolago la terza giornata del riuso e del riciclo

La cooperativa di Capolago, organizza per sabato 11 giugno la terza giornata del riuso e del riciclo. La giornata si terrà presso il parcheggio dei Circolo di Capolago, in via Fé 21. Dopo il successo delle precedenti edizioni, il consiglio di amministrazione della Cooperativa, organizza nuovamente una raccolta dei materiali, qui sotto elencati, a cui verrà data una seconda vita.

Verranno raccolti: libri, con l’obbiettivo, di costituire una libreria rionale, giocattoli usati in buono stato, che saranno donati a un privato che organizza annualmente container per la Costa D’Avorio, abbigliamento, scarpe e borse, in buono stato che saranno raccolti dall’organizzazione umanitaria internazionale HUMANA, casalinghi e accessori prima infanzia che saranno raccolti dall’associazione “Mamme in Cerchio”, materiale informatico, cavetteria, telefoni cellulari (anche non funzionanti) che saranno ritirati dall’azienda Service Revolution, che li rigenera per rimetterli sul mercato, farmaci scaduti, pile esaurite, olio da cucina esausto che sarà ritirato dall’azienda Sangalli.

Evento patrocinato dal comune di Varese.