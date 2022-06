C’è un nuovo defibrillatore a Malnate

SOS MALNATE ha deciso di collocare all’esterno del centro prelievi il defibrillatore acquistato nel ricordo di Sara Salvini (https://sosmalnate.it/per-ricordare-sara-salvini/).

Ora è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 davanti all’ingresso del centro prelievi di via I Maggio 10.

«Un gesto coerente con la nostra missione e con le azioni che stiamo portando avanti negli ultimi anni per diffondere i corsi per utilizzo del defibrillatore – spiega il presidente di SOS Malnate Massimo Desiante -. Abbiamo così deciso di collocare all’esterno del centro prelievi, a disposizione di tutti, il defibrillatore acquistato nel ricordo di Sara Salvini, una nostra volontaria scomparsa nel 2013. Molte volte i nostri equipaggi non sono presenti in sede perché impegnati nei servizi di soccorso e trasporto e pertanto ci è sembrato coerente poter fornire il nostro quartiere (dove sono presenti anche un centro diurno integrato per anziani, un centro disabili e una scuola materna) di un presidio utile in caso di emergenza».

Ad inaugurare la nuova teca il vicepresidente di SOS Gianfranco Marcassa e il presidente di SOS Massimo Desiante.