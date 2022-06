A Dumenza un ciclo di appuntamenti estivi dedicati alla montagna e al trekking

Per gli amanti della montagna e del trekking o per chi semplicemente vuole iniziare ad approcciarsi ad essi, il Comune di Dumenza, in collaborazione con Cai Luino e l’esperto Maurizio Miozzi, organizza tre serate formative gratuite in tema presso la biblioteca comunale di Dumenza (via Merici).

Questi incontri hanno lo scopo di offrire contenuti formativi per migliorare l’approccio ai sentieri e alla montagna, imparare a scegliere i percorsi, a organizzare al meglio le uscite e a conoscere l’ambiente naturale.

«Un piccolo corso pensato con la consapevolezza che il nostro territorio è ricco di risorse naturalistiche e meraviglie che regolarmente attirano sia gli abitanti delle valli, sia turisti, soprattutto nel periodo primavera-estate. Purtroppo però – commenta la consigliera Valentina Rigato – delle volte capita che sui percorsi avvengano piccole o grandi disavventure, a volte semplicemente per fatalità, altre per scarsa attenzione, disorganizzazione o mancanza di informazioni sufficienti sui luoghi scelti. Per tanto l’idea di queste tre serate nasce proprio con l’obiettivo di fornire le migliori strategie per affrontare quello che è il trekking montano con organizzazione, sicurezza e maggior consapevolezza dei percorsi, al fine di godere appieno delle bellezze montane. Il corso, difatti, non ha nessuna pretesa di fornire una formazione professionale, tanto meno certificazioni. Ringraziamo profondamento il Cai Luino – conclude la consigliera Rigato – e il sign. Maurizio Miozzi, memoria storica del paese e grande conoscitore delle valli, per la collaborazione».

Per visionare la locandina con i giorni e gli orari degli appuntamenti, cliccare qui

Si ricevono le iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro il 20 giugno 2022, via email a appdumenza@gmail.com o via telefono/whatsapp al 3283023310