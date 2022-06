Elezioni nei comuni del Varesotto: i risultati in diretta, i sindaci eletti e le foto dai seggi

Dopo lo spoglio delle schede dei referendum sulla giustizia di domenica sera comincia oggi alle 14 la conta dei voti per le elezioni amministrative. Si tratta di una consultazione che ha coinvolto dieci comuni in provincia di Varese dei quali solo Cassano Magnago avrà la possibilità di andare ad un secondo turno di ballottaggio. In questo articolo Varesenews segue in diretta il risultato del voto con aggiornamenti costanti dai seggi con commenti, tendenze e le conferme dei candidati vincenti. Nella prima parte dell’articolo vi segnaleremo lo stato della conta nei singoli comuni mentre continuando la lettura potete osservare la nostra diretta multimediale.

COMUNE RISULTATO Bardello QUORUM RAGGIUNTO CLICCA QUI Besozzo IN ATTESA DI RISULTATO Brissago Valtravaglia IN ATTESA DI RISULTATO Cassano Magnago IN ATTESA DI RISULTATO Ferno IN ATTESA DI RISULTATO Galliate Lombardo QUORUM RAGGIUNTO CLICCA QUI Gerenzano IN ATTESA DI RISULTATO Marchirolo IN ATTESA DI RISULTATO Sangiano QUORUM RAGGIUNTO CLICCA QUI Sumirago IN ATTESA DI RISULTATO

LO SPOGLIO IN DIRETTA

⬇Le notizie, i commenti e le anticipazioni dai seggi⬇