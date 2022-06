Matteo Marchesi è il nuovo sindaco di Sangiano

«Sono super contento, il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi ha dato i suoi frutti. Ieri abbiamo visto arrivare ai seggi tante persone che abbiamo incontrato durante la periodo porta a porta, fatta di dialogo e confronto porta i suoi frutti».

Sono queste le parole a caldo del neo sindaco di Sangiano Matteo Marchesi: la sua lista ha superato il quorum, sufficiente a farlo eleggere alla guida del Comune.

«La campagna elettorale è stata bella, ora però c’è da mettere in campo azioni pratiche. Ho già sul tavolo la gestione dell’oratorio estivo per capire come calmierare i costi per le famiglie e le manifestazioni a cui dare i patrocini -. Ringrazio moltissimo l’ex sindaco Fantoni, era felice per la vittoria come fosse la sua. Mi darà una mano ad entrare nel mondo amministrativo e passarmi consegne e cose da fare. Lo ringrazio sempre perché mi ha cresciuto da un punto di vista professionale, ma anche umano. In queste ore mi hanno chiamato molti amministratori locali dei territori intorno, alcuni ieri sera sono venuti a farmi i loro complimenti di persona e questo è molto importante».