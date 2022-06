Elisa Origi presenta a Gallarate il suo nuovo romanzo “I sogni nascono bianchi”

Due ragazzi, Diama, la maggiore età alle porte, tante scelte non semplici da compiere e Davo, un diploma appena messo in tasca e altrettanta voglia di fuggire, mascherata da quella di viaggiare, sono i due protagonisti del nuovo romanzo di Elisa Origi.

Non resta che confidarsi, o meglio scriversi, perché non è vero che i giovani non affidano più i loro segreti alla scrittura. Le frasi aiutano a snocciolare i problemi e qualche volta a lasciar cadere, goccia dopo goccia, i segreti. I sogni nascono bianchi è un dialogo epistolare dei tempi moderni, dove due ragazzi scelgono di affidare alla corrispondenza elettronica desideri, preoccupazioni e un grosso guaio da risolvere, insieme.

Diama e Davo affidano alle parole il compito di interpretare il mondo degli adulti, specie quando l’impulso di voler fare in modo diverso rispetto ai modelli avuti è molto forte. Trovare la propria via, però, non è facile. Perché occorre guardarsi dentro, fare i conti con sé stessi, imparare a volersi bene così come si è, e quando si sbaglia, accettare di dover chiedere scusa.

Tanti i temi messi gioco in questo libro, dal rapporto con il proprio corpo a quello con l’amore. “I sogni nascono bianchi” perché bianco è il colore dei sogni, quando sbocciano nel cuore – spiega l’autrice – dandoci la possibilità, o forse soltanto l’illusione, di poter colorare la vita in un modo solo e soltanto nostro.”

L’appuntamento è per sabato 25 giugno, ore 18:00, la presentazione del libro al Parco Bassetti di Gallarate. Dialoga con l’autrice Chiara Aquilino. Presente anche Chiara Baudino, illustratrice della copertina

Elisa Origi è laureata in Lettere Moderne. È giornalista e lavora come consulente per la comunicazione d’impresa. Formatasi presso la Scuola di scrittura Raul Montanari, ha pubblicato la raccolta di racconti “Lucore” (Giulio Perrone Editore, 2017) e il romanzo “Paolo e Sofia” (Scatole Parlanti, 2020). Per Hygeia Press, nel 2019, ha ideato una collana di comfort book sui temi dell’alimentazione e del parto pubblicando “Dimagrire, porca miseria!” e “Partorire, porca miseria!”. Per Rosso China, nel 2021, ha pubblicato il diario alimentare “Il Coccoladieta”.