Eprom Solutions Srl ricerca un commerciale e un tecnico IT

Eprom Solutions è un’azienda di Buguggiate (VA) che da 25 anni offre servizi, soluzioni e prodotti per mondo Information Technology e Printing, con un forte orientamento verso il Cliente: la sua soddisfazione e fidelizzazione è tra i suoi principali obiettivi aziendali. Una realtà che affianca e supporta i propri Clienti in tutte le fasi del processo di digitalizzazione, dalla realizzazione del network aziendale alla progettazione, dall’aggiornamento al data security e si propone come un vero e proprio Partner, in grado di sviluppare soluzioni efficaci, puntuali e mirate.

Per Eprom Solutions le persone e la tecnologia costituiscono il binomio vincente alla base del successo di ogni azienda e la costante motivazione e formazione delle risorse umane, insieme ad un corretto ed efficace utilizzo della tecnologia stessa, sono determinanti per la creazione del know-how come valore e fattore di crescita. La sua offerta spazia dal Cloud alla Cyber Security, dall’implementazione di Sistemi e Reti Network alle soluzioni di Archiviazione Digitale, dai progetti di Managed Print & Document Services alla gestione avanzata dei flussi di stampa e molto altro ancora.

È anche tra i principali Canon Business Center in Italia con due sedi a Varese e Genova e un centro logistico al Albizzate (VA) ed è leader nelle soluzioni di stampa digitale e documentale Canon a qualsiasi livello. Tutte le soluzioni proposte rispettano i più alti standard di mercato e le normative vigenti in materia di sicurezza, protezione dei dati e sostenibilità ambientale.

Con un fatturato in crescita e un organico costituito da oltre 40 collaboratori, Eprom Solutions è un’azienda solida e strutturata, costituita da personale altamente qualificato, flessibile e dinamico.

Nell’ottica di sostenere la sua consistente crescita, Eprom Solutions è alla ricerca di due nuove figure da integrare in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico:

Commerciale

Il profilo ideale è un senior con esperienza nel settore printing e discrete conoscenze informatiche. La figura commerciale che stiamo cercando è un professionista appassionato, con forte approccio consulenziale, che dimostri attitudine al problem solving e all’account management. Il suo compito principale sarà quello di incrementare e gestire l’attuale portafoglio clienti attraverso la vendita di servizi e soluzioni IT e Printing.

Offriamo

Collaborazione in regime di Partita IVA

Proposta personalizzata

Importante piano provvigionale

Requisiti

In possesso di partita IVA

Pregressa esperienza commerciale

Forte capacità di acquisire nuovi clienti

Spiccate doti di determinazione e comunicazione, motivazione ed entusiasmo

Tecnico IT

Il profilo ideale è una figura orientata alla risoluzione delle problematiche tecniche, che sappia gestire le interazioni con il cliente, con spiccate capacità di gestione delle situazioni critiche e di collaborazione in team. Si richiede, inoltre, la disponibilità ad effettuare eventuali uscite per eseguire interventi tecnici presso i clienti.

Offriamo

Primo contratto a tempo determinato, finalizzato a all’assunzione a tempo indeterminato

proposta personalizzata, da valutare in base al profilo del candidato

Incentivi al raggiungimento di obiettivi concordati

Requisiti

Competenze settore sistemistica e networking

Conoscenza Sistemi operativi Windows 10 –11

Conoscenza base sistemi operativi server

Esperienza nello staging di server e virtual machines tramite Vmware

Esperienza nella pianificazione backup e disaster recovery con Veeam

Esperienza nel gestire una rete interna di dispositivi creando policy di AD0

Conoscenza protocollo TCP/IP e UDP

Esperienza nell’automazione e schedulazione di job tramite file Batch

Conoscenza dispositivi Fortinet e Sophos

Conoscenza del funzionamento di VLAN ed esperienza base nel setup e utilizzo

Conoscenza diretta Active directory (servizi base)

Gestione parco Printing

Competenze ambito helpdesk

Esperienza in Helpdesk di primo e secondo livello, con interventi diretti tramite telefono

Si richiede Cordialità e Professionalità nel rapporto con il cliente

Costanza nell’aggiornamento della problematica via ticket

Buone capacità di problem solving

Abitudine e costanza nel creare report di lavoro effettuato e documentazione

Lingue

Conoscenze buone lingua inglese (Parlato/Scritto)

Inviare la candidatura a job@epromsolutions.it allegando la propria foto al CV

