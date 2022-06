Festa del ringraziamento, tutti i premi dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio

La Civica Benemerenza è stata attribuita a Monsignor Severino Pagani, per la sua insostituibile opera di pastore e guida della Comunità cristiana.

I grazie della città

I “grazie” di Busto Arsizio quest’anno vanno alle Forze dell’Ordine per l’abnegazione, la professionalità, lo spirito di servizio con cui operano a vantaggio della collettività. In particolare:

per i Carabinieri il grazie andrà al vice brigadiere Giuseppe Nicotra e all’appuntato scelto con qualifica speciale Sandro Capilli; per la Polizia di Stato: al vice ispettore Antonio Grillo, all’assistente capo Francesco Nardiello, all’assistente Francesco Mormile e all’Assistente capo Vincenzo Salzano; per la Guardia di Finanza: al maresciallo aiutante Nicola Volpe e al maresciallo ordinario Andrea Carboni; per la Polizia locale: all’assistente scelto Michele Odore, all’assistente scelto Diego Bandera, al vice commissario Patrizio Pastore, al sovrintendente Giancarlo Vago, all’assistente esperto Marco Medici, all’assistente esperto Fabio Casella e al commissario Maria Cammarata. Per sottolineare l’impegno a supporto della popolazione durante l’emergenza sanitaria, il sindaco consegnerà un riconoscimento speciale al NATO Rapid Deployable Corps – Italy (NRDC- ITA) e alla Brigata di supporto, guidate rispettivamente dal generale di Corpo d’Armata Lorenzo D’Addario e dal generale di Brigata Uberto Incisa di Camerana. Come da tradizione, saranno poi consegnati gli attestati ai dipendenti comunali che sono andati in pensione nel 2021.

Sono stati poi consegnati i ringraziamenti ai concittadini che hanno ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”: il grazie della Città di Busto Arsizio va così quest’anno a Mauro Ghisellini, nominato Commendatore dal Presidente Mattarella con decreto del 27 dicembre 2021, e ai “Maestri del Lavoro” Alberto Grampa, proposto dalla ditta Leonardo S.p.A., Danilo Moretti, proposto dalla ditta FERCAM S.p.A. e Giovanni Alberto Moretti proposto dalla ditta Brugnoli Giovanni S.p.A. Alberto Grampa in particolare ha ricevuto anche un Ringraziamento particolare per l’importante contributo dato alla conoscenza della storia e delle origini dell’aviazione e dei suoi eroi, con particolare riferimento alla storia di Busto Arsizio e del suo aeroporto.

Attestati di particolare ringraziamento sono poi andati a Giovanni Mazzucchelli, presidente della Associazione Musicale Rossini e a Paola Colombo, che dell’associazione è il motore, per l’importante opera di promozione della cultura e della musica.

Il grazie dell’intera città è andato poi a Don Giuseppe Tedesco, tra i primi a recarsi in Ucraina per portare in salvo bambini ucraini, per il bellissimo gesto che ha ispirato tutti gli italiani. Sempre per il supporto alla popolazione ucraina sono stati ringraziati l’associazione AUBAM e il suo presidente Antonio Tosi, Casaringhio, Passaparola, la Caritas decanale, la san Vincenzo.

Particolare ringraziamento quest’anno anche alla Federcasalinghe, rappresentate dalla Presidente Isabella Moretto.In ambito sportivo attribuito un riconoscimento alla Pro Patria Ginnastica che ha fatto sognare i tifosi di Busto conquistando il secondo titolo nazionale di ginnastica artistica a squadre; Mattia Allesina che ha vinto una medaglia d’argento nel kata ai mondiali di parakarate, ai due coach delle squadre di basket, Francesco Fabrizio (ASD Pro Patria Palla al Cesto) e Alberto Mazzetti (ASD Pallacanestro Busto Arsizio).

Altri premi e ringraziamenti

Nell’ambito della cerimonia è venuto poi il momento della consegna dei ringraziamenti ai concittadini che hanno reso la città fiera: Milena Origgi, la bustocca che ha ottenuto la genius green card, e Andrea Fortunato, professore dell’Istituto Crespi che si è distinto per la sua innovatività capacità di creare una rete affettiva tra i suoi alunni.

È venuto poi la volta del Premio della Bontà della Filodrammatica Ferrari che quest’anno è stato assegnato alla Società San Vincenzo De Paoli. Il premio dedicato a Olga Fiorini, attribuito a persone che abbiano speso importante parte della propria vita al fine di educare e formare le giovani generazioni, è stato consegnato al professor Rosario Vadalà, che ha dedicato la sua esistenza all’educazione dei giovani anche nel ruolo di presidente della Pro Patria Ginnastica, mentre il premio “Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro” sarà conferito a Bruno Paneghini, presidente e Ad di Reti Spa.