Incidente al Mugello: muore motociclista, coinvolto un varesino

Grave incidente in pista all’Autodromo Internazionale del Mugello, che ha visto coinvolti due motociclisti, uno dei quali è poi deceduto. È quanto accaduto nella mattinata di giovedì 30 giugno, intorno alle ore 11, durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana sul tracciato toscano.

I piloti stavano procedendo lungo un rettilineo: mentre uno dei rallentava per rientrare ai box, è stato travolto da una delle moto che sopraggiungeva.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma le condizioni dei due piloti sono apparse subito gravi. Il più grave è stato trasportato in eliambulanza al vicino ospedale di Careggi: qui però le condizioni del pilota, Davide Longhi, 35enne di Romano di Lombardia in provincia di Bergamo, si sono aggravate ed è morto qualche ora dopo lo scontro.

Ancora ricoverato in prognosi riservata l’altro motociclista coinvolto, un 39enne della provincia di Varese di cui non sono state diffuse le generalità.