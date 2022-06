Ita Airways cresce e assume 150 ex Covisian

Ita Airways, grazie agli ottimi risultati di prenotato e venduto nella stagione estiva, ha assunto subito 150 risorse ex Covisian dedicate al call center con contratto a tempo indeterminato, cinquanta in più sulla tabella di marcia rispetto a quanto comunicato lo scorso 16 giugno. I nuovi lavoratori entreranno in organico entro dicembre 2022.

La decisone è stata presa per dare il giusto seguito all’accelerazione positiva del business di Ita Airways e offrire ai clienti un servizio eccellente e puntuale. La compagnia sta registrando infatti ottimi risultati con un indice di riempimento posti con punte superiori al 90%.