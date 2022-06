La funicolare in officina, il welfare aziendale dello spaccio e la nuova scuola Rodari nel podcast del 14 giugno

Le principali notizie di martedì 14 giugno

Sono dirette a un’officina di Chieti le cabine della funicolare del Sacro Monte rimosse questa mattina, martedì 14 giugno, da un’azienda che si occuperà della manutenzione. I due convogli sono stati rimossi dalla rotaia per essere sottoposti a revisione sia sulla parte elettronica sia su quella meccanica, oltre ad una riverniciatura. Per consentire lo svolgimento delle attività di spostamento, la strada via Campo dei Fiori è rimasta chiusa al transito fino al pomeriggio inoltrato. I lavori di manutenzione dureranno un paio di mesi. Ricordiamo che l’impianto è fermo e inutilizzato dopo che era andato in pensione il vecchio caposervizio.

Garantivano vitto e alloggio, l’automobile per le consegne e una sorta di trattamento di fine rapporto, insomma un vero e proprio welfare aziendale, i trafficanti di droga arrestati dagli agenti del Commissariato di Busto Arsizio. L’ organizzazione era dedita all’importazione e alla distribuzione di hashish e cocaina.

È iniziato il processo a Varese per l’incendio che mandò in fumo 5 ettari di bosco del Villaggio Olandese a Brezzo di Bedero. Si tratta di un uomo di 72 anni proprietario di un vasto fondo boschivo che confina col Villaggio. Secondo l’accusa da quel fondo , nel febbraio del 2020, sono partite le fiamme che hanno divorato cinque ettari di bosco minacciando le case di numerosi turisti tedeschi, olandesi e svizzero tedeschi che provarono anche con la canna dell’acqua a limitare le fiamme, raffreddando la vegetazione.

Il Comune di Saronno si è aggiudicato un finanziamento a fondo perduto di oltre 7 milioni di euro con il bando di Regione Lombardia “Spazio alla Scuola”, per poter realizzare la nuova scuola primaria Rodari. La progettazione, presentata dall’Amministrazione saronnese, è stata giudicata la quarta miglior relazione tecnica fra quelle protocollate a marzo 2022. Il progetto prevede una nuova scuola con una nuova palestra e un giardino inclusivo.

Anche negli esercizi della provincia di Varese c’è stato lo sciopero dei buoni pasto. Gli esercenti si sono rifiutati di accettarli come pagamento. Il blocco è stato definito necessario per renderlo economicamente sostenibile. Si auspica di arrivare ad una strutturale riforma di un sistema che non è più economicamente sostenibile».