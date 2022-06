“Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace”, il libro del Papa presentato a Luino

L’invito del Papa è a non scivolare nell’indifferenza, ma, anzi, a provare ad agire per la pace che va costruita da ciascuno con una cura quotidiana e continua

Giovedì 30 giugno, alle ore 21.00 verrà presentato, presso il Palazzo Verbania di Luino, il libro di Papa Francesco “Contro la guerra. Il coraggio di costruire la pace“. L’incontro, organizzato dal Centro Culturale San Carlo Borromeo e dalla Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Luino, prevede la partecipazione di Padre Francesco Ielpo, attuale Commissario della Custodia di Terra Santa per il Nord Italia, che interverrà a partire dagli spunti e dalle esortazioni che il libro propone. Il dialogo come arte politica, la costruzione artigianale della pace che parte dal cuore e si estende al mondo e il disarmo come scelta strategica sono le indicazioni concrete di Francesco.

“La pace è molto più dell’assenza di guerra”, sostiene il Papa, che nelle pagine del suo libro dispiega il suo insegnamento sulla necessità della fraternità, come cammino possibile per il futuro dell’umanità, e sull’assurdità della guerra. “La guerra – ha detto Papa Francesco all’Angelus di domenica 27 marzo 2022 – non può essere qualcosa di inevitabile: non dobbiamo abituarci alla guerra! Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell’impegno di domani. Perché, se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”.

L’invito del Papa è a non scivolare nell’indifferenza, ma, anzi, a provare ad agire per la pace che va costruita da ciascuno con una cura quotidiana e continua. La serata vuole essere un’occasione per “non perdersi nel rumore del dibattito” ma per approfondire e comprendere che “la pace è frutto della giustizia ed effetto della carità”. L’incontro, a ingresso libero, ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Luino.