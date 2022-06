Lavorare senza pressioni per realizzare capolavori d’architettura: la filosofia di Guido Canali protagonista a Visionare

L’appuntamento di giugno dei “dialoghi di architettura” ideati da Fulvio Irace, moderatore e curatore della rassegna Visionare 2022 organizzata dall’Ordine degli Architetti di Varese, ospiterà l’Architetto Guido Canali.

Nel consueto, elegantissimo scenario di Villa Panza a Varese, Visionare ospita il grande architetto nell’incontro “La Fabbrica & le Muse”: l’appuntamento è per mercoledì 8 giugno alle 19.

«Guido è un sacerdote della slow culture: la sua filosofia, e di conseguenza la sua pratica di lavoro, non sopporta le pressioni che impediscono al pensiero di precisarsi e alle linee di disegno di depositarsi sul foglio in una sequenza che egli immagina già operativa, tridimensionale anche senza l’uso del Bim o dei vari software di progettazione assistita – spiega Irace nel presentarlo – Per lui la gestazione dell’architettura richiede calma e riflessione inquieta, indipendentemente dalla dimensione dell’oggetto cui si applica».

Guido Canali nella sua lunga carriera ha disegnato, progettato e realizzato musei di grande sensibilità e raffinatezza (Palazzo della Pilotta a Parma, complesso di S.Maria della Scala a Siena, Museo delle Statue-Stele a Pontremoli, Museo dell’Opera del Duomo a Milano, e molti altri) e ambienti di fabbrica di eguale leggerezza (per la Smeg a Guastalla, per Prada a Valvigna, Levanella, Montevarchi,ecc).

Nella sua lecture per Visionare, Guido Canali ne darà la dimostrazione mettendo a raffronto i suoi ultimi lavori per Prada e il capolavoro del Museo della Pilotta di Parma.

L’incontro, organizzato dall’ordine degli architetti di Varese in collaborazione con il FAI a Villa Panza a Varese si terrà mercoledì 8 giugno alle 19: è possibile assistere in presenza o via webinar. In entrambi i casi è necessario iscriversi. Le info qui