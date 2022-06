Le acque del Lago di Ghirla sono “eccellenti”: ecco dove fare il bagno

Abbiamo redatto questo articolo consultando i punti prelievo monitorati sul Portale Acque del Governo. I campionamenti vengono fatti ad inizio stagione e aggiornati durante tutta l’estate. Dalle prime analisi il Lago di Ghirla si conferma perfetto per un tuffo. Situato nel comune di Valganna, al confine con il Parco del Campo dei Fiori, il Lago di Ghirla è un piccolo specchio d’acqua molto tranquillo e pulito in cui si immette, e da cui poi “riparte” il torrente Margorabbia che poi si tufferà nel Lago Maggiore.

[le foto id=1313303]

E’ quasi per niente antropizzato e, anche per questo, la qualità delle sue acque risulta “eccellente”. Il punto di prelievo è la spiaggia del Camping Trelago, facilmente raggiungibile svoltando alla fermata dei pullman di Ghirla che si incontra percorrendo la stata della Valganna e seguendo le indicazioni per qualche centinaio di metri. La strada è una sola e non si può sbagliare.

[le foto id=1313300] La spiaggia del Camping Trelago

Qui l’accesso a lago è a pagamento (2-3 euro a persona) e vi sono docce, tavoloni per godersi un pic nic, una spiaggia a prato dove sdraiarsi e giochi per i più piccoli. Vi è un ampio posteggio e al baretto del Camping Trelago si può anche mangiare una pizza o prendere aperitivi e gelati. Si è sulla ciclopedonale della Valganna e anche sulla prima tappa della Via Francisca del Lucomagno, per cui è un luogo ideale anche per fare una passeggiata nel verde del Parco del Campo dei Fiori prima del tuffo.

La spiaggia lungo la strada statale SS 233

Sul lato opposto, proprio a lato della statale, vi è un’altra spiaggia a prato, non attrezzata e con pochi posteggi. A dispetto della prima, il sole qui tramonta più tardi ed è perfetta se volete restare in spiaggia un po’ più a lungo.