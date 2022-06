Le Gev ferme da febbraio 2020: “Fatele ripartire, sono importanti per il territorio”

“Si è recentemente venuti a conoscenza che le Guardie Ecologiche Volontarie, GEV, della Provincia di Varese hanno sospeso la propria attività sul territorio provinciale dal mese di febbraio dell’anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19 ma che anche dopo la fine dello Stato di Emergenza lo scorso marzo 2022 non hanno più potuto riprendere il loro prezioso servizio”. Inizia così l’interrogazione che Maria Cecilia Carangi, Consigliera Provinciale per il gruppo Civici e Democratici, ha presentato per chiedere la riattivazione del servizio.

“Le GEV sono gestite dalla Provincia di Varese ed è quindi dalla Provincia che dipende la riattivazione del servizio -dice la consigliera-. I volontari hanno fatto diversi tentativi per la riattivazione dei lavori ma l’ufficio provinciale di competenza ha sempre dato esito negativo alle richieste delle GEV, in aggiunta a questo all’inizio del mese di maggio 2022, è stato richiesto dall’Ente Provincia l’elenco degli strumenti e delle auto in dotazione alle GEV oltre alle chiavi delle sedi senza però fornire alcuna spiegazione o motivazione”.

“A supporto dell’attività di volontariato svolto dalle GEV, i gruppi di opposizione del Consiglio Provinciale, Civici e Democratici e Varese Provincia Europea, hanno protocollato in data 19 maggio un’interrogazione in cui venivano richiesti i motivi per cui non erano stati riattivati i servizi e se ci fosse l’intenzione da parte della Provincia di riattivare il servizio e, in caso contrario, le motivazioni che hanno portato a questa scelta. Non è ancora giunta risposta all’interrogazione, ma ancora una volta senza fornire spiegazioni, la Provincia ha ritirato le automobili di servizio in dotazione”.

Nell’interrogazione si ricorda poi che le Guardie Ecologiche Volontarie da moltissimi anni sono attive sul territorio provinciale con campagne di educazione e sensibilizzazione ambientale con i ragazzi delle scuole di ordine e grado nella nostra provincia, contribuendo a diversi progetti di salvataggio e censimenti di specie animali e vegetali, in collaborazione con la Regione o con l’Università degli Studi dell’Insubria, nei periodi estivi hanno eseguito il Servizio Laghi, presenziando e vigilando i laghi varesini e nel 1994 si erano attivati, a livello extra provinciale, in supporto dei soccorsi per l’alluvione di Asti/Alessandria. Le GEV sono cittadine e cittadini che mettono a disposizione il loro tempo per salvaguardare l’ambiente a beneficio di tutta la comunità varesotta.