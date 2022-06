Dopo l’ennesimo incidente Gavirate chiede più sicurezza lungo la Strada Provinciale

(Foto di repertorio)

Un grave scontro tra un’auto e una moto l’11 maggio e ieri di nuovo un incidente con un ferito, sempre tra una moto e un veicolo. Il tratto è quello della SP1 all’ingresso di Gavirate, nella zona di Voltorre. Nel primo caso un giovane di 22 anni era rimasto gravemente ferito mentre mercoledì ad avere la peggio un uomo di 39 anni che è grave ma non è in pericolo di vita.

Il tema della sicurezza in quel tratto di strada provinciale, che si interseca con alcune vie laterali, torna a far discutere soprattutto i residenti della zona, testimoni spesso di incidenti fatti o evitati per un soffio.

« In quel tratto sfrecciano come se fosse una pista da Formula 1» Si legge sulla pagina Facebook Viva Gavirate. È un argomento molto sentito anche perché di lunga data. Dossi, dissuasori, telecamere non esistono e la tentazione di schiacciare sull’acceleratore è diffusa.

Il problema è noto anche all’Amministrazione comunale che, data la titolarità della strada, può solo chiedere. Nel dibattito si legge anche l’intervento del vicesindaco Massimo Parola che spiega le difficoltà: « La situazione è questa: 4 anni fa il Comune di Gavirate si è reso promotore di un tavolo tecnico con Provincia, Carabinieri, Prefettura, Questura, Polizie Locali e Comuni di Varese, Gemonio e Cocquio per il problema SP1.

Questo tavolo ha prodotto solo il limite di velocità generalizzato di 70 Km orari. Non sono state prese in considerazione le proposte dei Comuni, in primis Gavirate, di introdurre autovelox o simili.

Proprio ieri, essendo nel frattempo cambiato il Prefetto, il Comune di Gavirate ha avuto un incontro con il nuovo Prefetto per chiedere di considerare nuove misure di sicurezza. La SP1 , nel tratto di Gavirate soprattutto, non può essere trattato come una normale superstrada. L’incontro è stato positivo che spero produca effetti celeri»