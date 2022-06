Luca Zingaretti ai Giardini Estensi, ancora poche ore per garantirsi il biglietto

Ancora poche ore per garantirsi un posto esclusivo per lo spettacolo che domani sera andrà in scena sul palco dei Giardini Estensi. Sarà Luca Zingaretti, domani lunedì 13, ad aprire la rassegna “Estate con i Grandi Attori” con il primo dei tre appuntamenti che porteranno a Varese i grandi interpreti della scena nazionale. Dopo Zingaretti infatti sarà la volta di Fabrizio Gifuni e Giulia Lazzarini.

Appuntamento dunque domani sera alle ore 21.30 con La Sirena. Lettura di Luca Zingaretti dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Protagonista assoluto, in qualità di interprete, curatore di regia e adattamento drammaturgico, è Luca Zingaretti, attore noto al grande pubblico come volto televisivo del personaggio creato da Andrea Camilleri, il commissario Montalbano. La Sirena è un’opera tratta da un piccolo gioiello letterario e racconta l’incontro casuale tra due siciliani in un bar di Torino: un giovane giornalista ed un intellettuale esperto di cultura classica. I due, nella loro diversità di cultura e generazione, stringono un’intesa da cui emerge tutta la ricchezza della poesia della terra siciliana, con l’odore della salsedine, il sapore dei ricci di mare, il profumo di rosmarino sui Nèbrodi, il gusto del miele di Melilli, le raffiche di profumo degli agrumeti, l’incanto di Castellammare. Di tutte queste suggestioni si arricchisce lo spettacolo, accompagnato dalle musiche del Maestro Germano Mazzocchetti. Per i biglietti di Luca Zingaretti.

I prossimi spettacoli saranno: lunedì 20 giugno con La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni, con l’ideazione e interpretazione di Fabrizio Gifuni; infine lunedì 5 settembre con Muri. Prima e dopo Basaglia, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini. Per i biglietti di Fabrizio Gifuni e Giulia Lazzarini

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.