A Mantova torna Bam!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta

BAM!, il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta, il più grande evento dedicato al cicloturismo e all’avventura in sella in Europa, torna a Mantova, da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022. Sono attesi migliaia di viaggiatori da tutta Italia e dall’estero, per ritrovarsi a condividere la propria passione per il viaggio e le due ruote. Nel programma storie, workshop, pedalate, ma soprattutto incontri, con tutti coloro che nella bicicletta e nel viaggio hanno trovato un’emozione, una condizione, a volte persino una ragione di vita.

BAM! è un evento gratuito e aperto a tutti. Info www.bameurope.it