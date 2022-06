Mondiali di canottaggio giovanile, ecco il bando per il servizio navetta

È stato pubblicato ieri – martedì 28 giugno – il bando e appalto pubblico per l’affidamento dei servizi di trasporto su circuiti e tratte predefinite con bus navetta in occasione dei Campionati del Mondo Under19 e Under23 di canottaggio in programma a fine mese sul bacino della Schiranna.

Lo ha comunicato Varese Rowing, ovvero il comitato che organizza le grandi manifestazioni remiere sul lago e che è già al lavoro con grande impegno per la rassegna iridata.

Nella circostanza, il servizio navetta dovrà essere attivo dal 22 al 31 luglio: le aziende interessate dovranno far pervenire in busta chiusa la richiesta d’invito, compresa di relativa documentazione, entro le ore 12 di lunedì 11 luglio al seguente indirizzo:

“Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio di Varese;

c/o Comune di Varese, sezione centrale unica di committenza”.

Lo stesso comitato invita tutti coloro che fossero interessati a leggere i documenti relativi sulla pagina dedicata del sito istituzionale (QUI).