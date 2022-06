“Piano Asfaltature inesistente. Emergenza strade”

«Il piano per le asfaltature della Città di Varese è ancora oggetto di valutazione e di studi. Questa è la risposta raffazzonata dell’assessore a seguito di una mia interrogazione sul tema». La dichiarazione è del consigliere Comunale e vicecapogruppo della Lega Stefano Angei. «La verità – prosegue – è che ad oggi non esiste ancora un piano per le asfaltature: il rischio concreto è che ad autunno ci troveremo nella stessa disastrosa situazione mentre, come tutti sanno, è il periodo estivo quello ideale per realizzare i lavori di asfaltatura».

«Molte strade e marciapiedi della città come ad esempio Via Manin e via Magenta – continua Angei – versano in condizioni penose. Qui si manifesta l’ incapacità amministrativa e programmatica che caratterizza l’Assessore Civati: basti vedere come con i cantieri infiniti (Stazioni, viale Borri, Piazza Repubblica e via Sant’Imerio) sia riuscito a paralizzare la viabilità varesina. Ora scopriamo che l’Amministrazione non è stata in grado di dotarsi di un piano per le asfaltature. A questo punto sarebbe il caso che l’Assessore rimetta le deleghe al Sindaco perché Varese non può restare ostaggio di una politica fallimentare e senza una programmazione coordinata».