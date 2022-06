Il Ponte del Sorriso premia i volontari storici: “Tutto è partito dall’idea di sei mamme”

Trent’anni di storia di volontariato sono una lunga storia che narra di come sei mamme si riunirono nel 1992, mamme che avevano vissuto la stessa esperienza con i propri bambini in ospedale, in un reparto, la Pediatria di Varese, che a quel tempo di pediatrico e di accogliente non aveva proprio nulla.

L’idea iniziale? Quella semplicissima di portare un po’ di giochi e delle confortevoli poltrone letto per i genitori. Invece l’entusiasmo cresceva giorno dopo giorno come il numero di chi si unì a quelle mamme, formando il primo gruppo di volontari per aiutare i bambini a guarire giocando. E poi arrivarono le donazioni che consentirono di acquistare apparecchiature e di ambientare i reparti pediatrici attraverso l’arte, la narrazione, la creatività, la fantasia, fino a volere fortemente e sostenere in modo concreto la nascita e lo sviluppo di un polo materno infantile di riferimento nazionale, l’Ospedale del Ponte.

Questa è la storia de Il Ponte del Sorriso, una storia che non è ancora finita e che i suoi volontari continueranno a raccontare, come hanno fatto in tutti questi anni.

Per festeggiare i 30 anni, i volontari si sono ritrovati in un momento conviviale al Vecchio Ottocento di Gavirate, in un clima di grande allegria, affetto e amicizia, durante il quale sono stati premiati quelli che donano sorrisi ai bambini ricoverati da oltre 25, 15 e 10 anni. Sono intervenuti Emanuela Monti, Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia, che ha ricordato l’importanza della sinergia tra sanitari e volontari per il benessere dei piccoli pazienti, Alessandra Stifani, responsabile Cardiologia Pediatrica, Anna Elisabetta Bussolini, responsabile Pediatria di Tradate, Lilia Reali, responsabile dell’Urologia Pediatrica, Roberta Biasoli, medico della Pediatria di Varese, Mirella Mogiatti, medico della Chirurgia Pediatrica, Franca Porrini, caposala Pediatria di Cittiglio e l’assessore ai Servizi Educativi di Varese Rossella Dimaggio.

Questi i volontari premiati:

PER I 10 ANNI – Radaelli Gisella, Grosso Elena, Monari Francesca, Colombo Daniela, Fux Graziella, Rossetti Chiara, Favata Emma, Gemmo Giorgio, De Filippis Maria Grazia, Ditaranto Angelo, Nero Silvana, De Prisco Fiorella, Tarasconi Marco, Segalini Paola, Pinto Angela, Mazzucchelli Elena, Steffenini Loredana

PER I 15 ANNI – Pellegrino Aurora, Cavarretta Giuseppa, Cremona Donata, Ravizzini Edoarda, Discacciati Ileana, Granata Filomena, Mazza Anna.

PER I 25 ANNI – Bronzi Cristina, Fassina Tiziana, Riva Anna, Roscelli Daniela, Valerio Raffaella, Stevenazzi Adriana