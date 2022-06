Prevenzione e assistenza: arrivano oltre 750mila euro dal PNRR per i Piani di Zona di Luino e Cittiglio

Il Piano di Zona di Luino, in partenariato con quello di Cittiglio, ha ottenuto il finanziamento di tre progetti presentati a valere sui fondi del PNRR. Tutti e tre i progetti avranno durata triennale e i finanziamenti, in virtù della partnership attuata, saranno divisi in parti uguali tra Luino e Cittiglio.

Il primo progetto, per il quale sono stati stanziati 211.500 euro, tratta il sostegno alle capacità genitoriali e la prevenzione alla vulnerabilità delle famiglie e dei bambini mediante interventi di natura preventiva orientati in senso educativo e psicologico che consentano, tra l’altro, di ridurre o contenere il fenomeno dell’istituzionalizzazione dei minori.

Il secondo progetto, invece, che prevede l’investimento di 330mila euro, riguarda il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione, introducendo anche al domicilio nuove esperienze legate in particolare al telesoccorso e alla telemedicina che consentono azioni di monitoraggio costanti ed interventi rapidi.

Un ultimo e altrettante importante intervento, che vede l’investimento di 210mila euro, riguarda il rafforzamento dei servizi sociali e, in particolare, la prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali che, anche in conseguenza dei riflessi della crisi pandemica sul tessuto sociale, si trovano esposti a fenomeni di impoverimento materiale e di lacerazione dei legami sociali che hanno assunto forme inedite. Questo ultimo progetto, quindi, intende sostenere mediante forme di supervisione e accompagnamento individuale e di gruppo, la delicata attività di questi operatori.

«Siamo molto soddisfatti dell’importante risultato raggiunto, soprattutto di quello relativo al potenziamento dell’assistenza domiciliare – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e della Famiglia Elena Brocchieri -in un territorio come il nostro, caratterizzato da un progressivo invecchiamento della popolazione, è importante ristrutturare e potenziare l’assistenza agli anziani. Sarà decisivo coordinare e armonizzare le prestazioni sanitarie e sociosanitarie con quelle di assistenza fornite dai Comuni. Siamo costantemente attivi ed attenti ad intercettare occasioni ulteriori, fornite dai bandi PNRR ma non solo, per ottenere fondi volti ad arricchire l’offerta dei servizi sociali sul nostro territorio».