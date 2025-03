Un Giovedì Grasso di allegria, il Carnevale porta sorrisi ai piccoli pazienti degli ospedali varesini

Un Giovedì Grasso all’insegna dell’allegria e della serenità quello che hanno trascorso i bambini ricoverati in tutti i reparti pediatrici della Provincia di Varese. Il Ponte del Sorriso ha, infatti, organizzato varie iniziative in maschera e truccabimbi.

In Pediatria a Varese sono arrivati i cuochi varesini della Federazione Italiana Cuochi cha hanno allestito una merenda con i fiocchi di frittelle e chiacchere anche senza glutine e lattosio per i bimbi intolleranti.

La Pediatria di Cittiglio ha avuto l’onore di un ospite illustre, il Pimpa che tra una partenza e l’altra verso i bambini della guerra riesce sempre a trovare il tempo per ritornare alle origini di clown in corsia. Dolci e chiacchere sono stati donati dalla Pasticceria Maculan anche per la Pediatria di Tradate, dove giochi e sfilate hanno portato aria di festa e di burle.

In Pediatria a Busto Arsizio i bambini ricoverati hanno costruito un grande gioco a terra in maschera con ricchi premi per tutti, mentre in Neuropsichiatria Infantile è stato preparato un laboratorio di maschere.

Anche in ospedale, dunque, ai bambini non è mancato un Carnevale scherzoso e divertente che, per qualche ora, ha preso il posto della malattia facendola dimenticare.