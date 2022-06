Prove di carico sui ponti della Briantea a Malnate, previste chiusure del traffico giovedì 9 giugno

Nel pomeriggio di giovedì 9 giugno, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 circa ci saranno delle prove di carico su due ponti che fanno parte della strada Briantea che attraversa Malnate; verranno testate le strutture di via Como, sul torrente Quadronna, e in via Varese, sulla Ferrovia della Valmorea.

Come si legge dall’ordinanza pubblicata (link), si prevedrà una “Chiusura totale al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario alle prove di carico nei tratti interessati ai lavori di collaudo”. Le prove non verranno eseguite contemporaneamente.

Il testo dell’ordinanza: